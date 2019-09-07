بارزاني يجدد التزام حكومة كردستان وجديتها بالتوصل لاتفاق شامل مع بغداد

جدد رئيس حكومة اقليم كردستان في شمال العراق، مسرور بارزاني، اليوم السبت، التزام حكومة الإقليم وجديتها بالتوصل لاتفاق شامل مع بغداد بخصوص القضايا الأساسية.

وقال مكتب رئاسة حكومة الإقليم، في بيان، إنّ ”بارزاني اجتمع صباح اليوم بنواب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني (وهو قيادي به)“.

وأضاف البيان، أنّ ”اللقاء كان مهمًا جدًا؛ حيث جدد التزام حكومته وجديتها بالتوصل إلى اتفاق شامل مع بغداد بشأن الملفات الأساسية بما يضمن حقوق والتزامات الطرفين وفق الدستور“.

واتفقت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، خلال الفترة الماضية، على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة، من خلال تشكيل لجان فنية من الوزارات ذات العلاقة، تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة.

كما اتفقا على استمرار التواصل للعمل على إيجاد حلول لكل المشاكل العالقة بين الطرفين، وتقرر أن تجتمع اللجان الفنية في بغداد لمتابعة ما تم الاتفاق عليه.

ومنتصف تموز/ يوليو الماضي، أجرى رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني زيارة إلى بغداد، على رأس وفد حكومي رفيع، التقى خلالها بالرئاسات العراقية الثلاث (رئيس البلاد برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي)، فيما وصف زيارته بـ“الإيجابية“.