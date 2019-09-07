العراق.. قوة أمريكية تغلق طريقًا حيويًا شمال البلاد

قال مصدر أمني عراقي اليوم السبت، إن قوة عسكرية أمريكية أغلقت الطريق الرابط بين مدينة الموصل في محافظة نينوى وقضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين.

وقال الملازم في شرطة صلاح الدين نعمان الجبوري لوكالة الأناضول، إن ”عربات عسكرية أمريكية أغلقت الطريق الرابط بين مدينة الموصل وقضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين لأسباب مجهولة“.

وأوضح الجبوري، أن ”القوة الأمريكية انسحبت لاحقًا إلى قضاء مخمور في محافظة نينوى بعد نحو 3 ساعات على إغلاق الطريق“. وتابع أن ”القوات الأمريكية لم يسبق لها أن أغلقت طرقًا حيوية على مدى السنوات الأربع الماضية شمال البلاد“.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تسجيل صوتي وزعه على الصحفيين، إن ”قائدي العمليات في محافظتي صلاح الدين ونينوى أكدا عدم تواجد أي قوة من التحالف الدولي أو قوة أمريكية على الطريق الرابط بين المحافظتين أو على الأرض“.

وتابع بالقول إن ”قطاعاتنا (قواتنا) ممكن أن تقوم بعمليات دهم وتفتيش وملاحقة في تلك الأماكن“.

والجمعة، قال مصدر في الشرطة العراقية، إن نحو 100 شاحنة تحمل تعزيزات عسكرية ومعدات وعجلات، وصلت إلى قاعدة عين الأسد بناحية البغدادي، 90 كم غرب الرمادي، التي تتخذها القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة تنظيم ”داعش“.