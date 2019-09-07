طعن إسرائيليين اثنين شمال الضفة الغربية

أصيب إسرائيليان بجروح، السبت؛ جراء عملية طعن وقعت في قرية عزون قرب مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وفق إعلام عبري.

وقالت ”هيئة البث الإسرائيلية“ ووسائل إعلام أخرى، إن أحد المصابين حالته خطرة، فيما وصفت حالة الآخر بالطفيفة.

ولم تشر وسائل الإعلام العبرية إلى ما إذا كان الإسرائيليان من مستوطني الضفة أم لا، كما لم تشر إلى هوية منفذ عملية الطعن أو مصيره.

وذكرت ”هيئة البث“، أنه تم تقديم العلاج الأولي للمصابين من قبل جنود على مدخل قرية عزون بعد وصولهما من داخل القرية، وتم نقلهما إلى مستشفى إسرائيلي قريب.

وأفادت صحيفة ”إسرائيل اليوم“، عن أحد مسعفي خدمات ”نجمة داود الحمراء“، بأن ”أحد المصابين كان مصابًا بعدة طعنات في أنحاء جسمه، فيما الآخر بجروح في يده“، مشيرة إلى أن ”الجيش يجري تحقيقًا لفحص خلفية الحادثة“.

وأثارت وسائل الإعلام العبرية تساؤلات عن سبب دخول الإسرائيليين في عطلة السبت الدينية إلى قرية فلسطينية، رغم أن الأوامر العسكرية تمنع دخول الإسرائيليين بشكل عام إلى القرى والمدن الفلسطينية.