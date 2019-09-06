شهيدان برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية لغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل، بعد إصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب عشرات المواطنين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، خلال مشاركتهم في جمعة ”حماية الجبهة الداخلية“ ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة: إنّ ”مواطنين فلسطينيين استشهدا برصاص جيش الاحتلال، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في الجمعة الـ73 لمسيرات العودة وكسر الحصار“.

وأوضح أنّ ”الشهيد الأول هو الطفل علي الأشقر، وقد استشهد شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهد مواطن فلسطيني آخر شرق مدينة غزة“.

كما أعلنت وزارة الصحة إصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، فضلًا عن إصابة آخرين بالاختناق جراء استنشاق الغازات التي يستخدمها جيش الاحتلال على حدود القطاع.

وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار استمرارها في فعالياتها، حيث أعلنت أن الجمعة المقبلة ستكون تحت اسم ”فلتشطب أوسلو من تاريخنا“، والتي تأتي بالتزامن مع ذكرى اتفاق أوسلو للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.