إصلاح ما أفسده البشير وإنقاذ الاقتصاد.. أبرز التحديات أمام حكومة حمدوك (فيديو إرم)

مع الإعلان رسميًا عن تشكيلة الحكومة الانتقالية في السودان، بقيادة الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك، تطوي البلاد، صفحة عمرها 30 عامًا من حكم جماعة الإخوان المسلمين، والآمال كبيرة في هذه الحكومة المدنية الجديدة التي تنتظرها تحديات جسام.

ثلاثون عامًا.. لم يستطع البشير وإخوانه، توفير حياة كريمة للشعب المقهور، بل ضيقوا عليه الخناق أكثر حتى فقد أخيرًا صبره وخرج ثائرًا مطالبًا بإسقاط النظام، الذي أغرق البلاد في مديونية ضخمة مع صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى إفساد ملف العلاقات الخارجية مع دول عربية وغربية لخدمة أجندة جماعة الإخوان.

رحل نظام البشير، ولكن إخفاقاته المتراكمة لم تنته معه، بل أصبحت بمثابة تحد ملح للحكومة الجديدة المطالبة بالتعامل مع ملفات كثيرة ومعقدة، يتصدرها إنقاذ الاقتصاد ورفع اسم البلاد من الدول الراعية للإرهاب، وغيرها من الملفات الشائكة، التي يراد من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إدارتها في المرحلة القادمة.

حمدوك، العائد لبلاده رئيسًا لحكومة ما بعد الثورة، بعد ثلاثين عامًا متواصلة قضاها في الخارج، يبدو أنه وضع برنامجًا إصلاحيًا، قال إنه سينفذه مع وزرائه خلال الفترة الانتقالية، دون أن يكشف تفاصيله كاملة.

ملف السلام المتعثر وإنهاء الحرب المشتعلة في بعض أقاليم السودان، أبرز التحديات الداخلية التي ستواجه حكومة حمدوك، إضافة إلى تفكيك الدولة العميقة التي ظلت تسيطر على مفاصل الحكم في البلاد، خلال الثلاثة عقود الماضية.

خارجيًا؛ يعتبر ملف العلاقات الخارجية، من القضايا الشائكة والأكثر تعقيدًا التي ستصطدم بها الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة، نظرًا لعدم الثقة التي خلّفها نظام البشير لدى الكثير من الدول، خاصة الخليجية.

ويرى مراقبون، أنه بإمكان الحكومة الانتقالية تحقيق اختراق في هذا الملف، حال قيامها بخطوات ملموسة لتنقية الأجواء مع تلك الدول، بهدف فتح صفحة جديدة من العلاقات يحتاجها السودان في المرحلة المقبلة لتجاوز الكثير من المتاعب الداخلية وفي القلب منها الأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي لا يمكن تجاوزها دون الحصول على قروض وجلب استثمارات وحتى مساعدات مالية من أصدقائه الخارجيين.