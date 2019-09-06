قادمة من الأردن.. وصول تعزيزات أمريكية إلى العراق

كشف ضابط في الشرطة العراقية، الجمعة، أن تعزيزات عسكرية أمريكية وصلت قاعدة ”عين الأسد“ في محافظة الأنبار غربي البلاد، قادمة من الأردن.

وقال النقيب أحمد الدليمي، إن ”أكثر من 100 شاحنة تحمل تعزيزات عسكرية ومعدات وعجلات، وصلت قاعدة عين الأسد بناحية البغدادي، 90 كم غرب الرمادي، التي تتخذها القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها“.

وأضاف الدليمي أن ”تلك التعزيزات جاءت من الأردن عبر منفذ طريبيل الحدودي العراقي مع عمان، وسلكت الطريق الدولي السريع مرورًا بمنطقة الكيلو 160 غرب الرمادي، وصولًا إلى قاعدة عين الأسد“.

يذكر أن القوات الأمريكية تتواجد في قاعدة عين الأسد منذ عام 2015، وتقوم تلك القوات بمهام تدريب القوات العراقية وتسليحها وتجهيزها إبان الحرب مع تنظيم ”داعش“ الإرهابي.