حكومة هادي تعلق على بيان السعودية حول اليمن

رحبت الحكومة اليمنية ببيان المملكة العربية السعودية الصادر يوم الخميس، والذي طالب الفرقاء اليمنيين بالانخراط بشكل فوري ودون تأخير في الحوار الذي دعت له بمدينة جدة.

وفي وقت سابق من الخميس، طالب بيان سعودي، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بالحوار، وعدم التصعيد، وتطبيق ما تضمنته بياناتها السابقة التي صدرت منذ بداية الأزمة، بما فيها انسحاب ”الانتقالي“ من مقرات الحكومة في عدن.

وقال بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية، إن الحكومة اليمنية ”تثمن موقف المملكة الرافض بشكل تام للتصعيد الأخير في بعض المحافظات الجنوبية ورفض كافة آثارها وتأكيدها الكامل على ضرورة استعادة كافة مؤسسات ومعسكرات الدولة وحرصها الكامل على استقرار اليمن“.

وأضاف البيان أن الحكومة اليمنية ”جددت شكرها لكافة الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وأبدت استعدادها الكامل لما دعت إليه المملكة“.

ووصل إلى جدة، الثلاثاء الماضي، وفد من الانتقالي الجنوبي، فيما أعلنت الحكومة عبر المتحدث باسمها راجح بادي، أمس الأربعاء، أنه ”لا وجود لأي شكل من أشكال الحوار حتى الآن بين الطرفين“، وذلك بعد تقرير عن حوار غير مباشر من خلال السعودية.