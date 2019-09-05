بسبب عقوبات واشنطن.. ”جمّال ترست“ اللبناني معروض للبيع أو التصفية

كشفت صحيفة ”بيزنس تايمز“ أن بنك جمّال ترست اللبناني معروض للبيع أو للتصفية، بعد أن جففت العقوبات الأمريكية موارده الدولارية وعطلت معاملاته، بتهمة خدمته لأنشطة حزب الله.

ونقل مراسل الصحيفة الصينية عن الاقتصادي ”جاسم عجكة“ قوله إن هذا المصير لبنك جمّال ترست، أمر طبيعي لأن ودائع البنك أضحى مستحيلاً تحويلها، حتى وإن كانت لدى البنك المركزي، فضلاً عن أن أي معاملات مصرفية أخرى بالدولار باتت متعذّرة بعد إدراجه على المقاطعة الأمريكية؛ ولذلك كان طبيعياً ومنتظراً أن يجري بيعه أو تصفيته.

وقالت الصحيفة إن القرار الأمريكي بإخضاع بنك جمّال ترست للمقاطعة، جاء مفاجئاً للقطاع المصرفي، وكذلك للمدير العام للبنك مروان خير الدين.

واشار التقرير الى أن هذا البنك الذي تأسس عام 1963 والذي يبلغ عدد عملائه 80 ألفاً، والمتهم أمريكياً بالتعاون مع حزب الله، واحد من عدد قليل من المصارف التي يملكها رجال أعمال ينتمون للطائفة الشيعية.

يشار الى أن تصفية أو بيع بنك جمّال ترست، ستكون الثانية من نوعها في لبنان، بعد أن كان ”البنك اللبناني الكندي“ باع نفسه قبل ثماني سنوات، عقب اتهام الإدارة الأمريكية له بتبييض الأموال لصالح حزب الله.