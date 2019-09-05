تهديد باستجواب وزير الدفاع العراقي إثر إحالة ضباط للتحقيق

أمر وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، اليوم الخميس، بإحالة عدد من الضباط والقادة إلى المحاكم العسكرية المختصة بتهم تتعلق بالفساد.

يأتي ذلك غداة كشف ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي، عن وجود حراك برلماني يهدف لاستجواب وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال القيادي في الائتلاف، النائب فلاح الخفاجي، في تصريحات صحفية إن ”هناك حراكًا برلمانيًّا يهدف لاستجواب وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، مع بدء أعمال الفصل التشريعي الجديد للبرلمان، خلال الايام القليلة المقبلة“.

وأضاف الخفاجي أن ”سبب استجواب وزير الدفاع، قيامه ببعض التصفيات لبعض القادة والضباط، بعيدًا عن التوازن، ونقل بعض القادة بسبب خلافتهم مع بعض السياسيين وغيرهم“.

وبين أن ”هذه الإجراءات غير صحيحة، فهي تهديم لعمل المؤسسة العسكرية، ولهذا سوف يتم استجوابه لمعرفة سبب إقصائه لبعض الضباط، وما الهدف من ذلك، ويبقى قرار سحب الثقة عنه وعدمه، بين أعضاء مجلس النواب، فهم من سيصوت بالاقتناع بأجوبة الوزير من عدمه“.

بالمقابل، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عباس صروط، لـ“ارم نيوز“، أن ”لجنته سوف تقدم استفسارًا إلى وزير الدفاع، لمعرفة مَن هم هؤلاء الضباط والقادة، وما يشغلون من مناصب، وعلى أي تهم تم إحالتهم إلى القضاء؟“.

وقال صروط: ”لا نعرف أي تفاصيل عن هذه القضية، فنحن سمعنا بقرار الإحالة من خلال وسائل الإعلام فقط، فلم يرد إلينا أي توضيحات من وزارة الدفاع العراقية، حتى الساعة“.