”الجبهة الثورية“ تعلن استعدادها للتفاوض مع الحكومة الجديدة في السودان

أعلن نائب رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال، ياسر سعيد عرمان، جاهزية الجبهة الثورية في السودان للدخول في العملية السلمية.

وقال في ختام اجتماعات الجبهة الثورية في عاصمة جنوب السودان جوبا، الأربعاء،:“نحن على استعداد للانتقال من صناديق الذخائر في الحرب التي فرضها النظام السابق الى صناديق الانتخابات كقوة بإمكانها الفوز برضا الجماهير“.

وأضاف:“إذا لم تحل الحكومة القادمة قضية الحرب ستكون حكومة هشة، واقتصاد الحرب لن يوفر الطعام لشعبنا، والحرب ستخرب العلاقات الخارجية والنسيج الوطني“.

ورأى أن اختيار“الثورية“ قيادة جديدة يأتي من أجل مصلحة الشعب السوداني والسلام، وهو انتصار لكل القوى الوطنية والمهمشة والنساء والشباب بتحقيق الوحدة ودولة المواطنة باعتبارها فريضة غائبة، مؤكدًا أن ما تم خطوة في اتجاه توحيد قوى التغيير لاستكمال الثورة.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السابق، أسامة سعيد، أن“السودانيين موعودون بعمل سياسي كبير يختص بعملية السلام ينتظم في اجتماعات متلاحقة حول الموقف التفاوضي لقضايا السلام عبر مسارات جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ودارفور، وشرق السودان“.

وقال إنّ“كل المسارات الهدف منها الوصول إلى سلام عادل وشامل“، مضيفًا أن الجبهة الثورية ستنطلق بشعاراتها لتحقيق السلام الشامل والعدالة في كل أقاليم البلاد، والعمل على بناء سودان جديد“.

وكانت الجبهة الثورية التي تضم 3 حركات مسلحة في إقليم دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، قد رفضت اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان مطلع آب/ أغسطس الماضي، ورأت أنه لن يحقق السلام الشامل في البلاد.