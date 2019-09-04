العراق.. 6 نواب يعلنون انسحابهم من حزب ”سليم الجبوري“

قدَّم عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، استقالاتهم من حزب ”التجمع المدني للإصلاح“ (عمل) الذي يرأسه رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري.

وأشار النواب الستة وهم كل من: النائب زیاد الجنابي، ويحيى العدي، وصفاء الغانم، وعائشة المساري، وزيتون الدليمي، وسميعة غلاب، في رسالة وجهوها إلى رئيس مجلس النواب، أن الانسحاب بدأ من يوم الثلاثاء.

ولم يوضح النواب المنسحبون سبب قرارهم، كما لم يصدر بعد تعليق من الكتلة.

من جهته، قال النائب يحيى المحمدي، الذي ورد اسمه في قائمة المنسحبين، خلال تصريح صحفي، إن“النواب الستة انضموا إلى تحالف القوى العراقية“، وهي الكتلة التي يقودها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وأضاف المحمدي أن كتلة الحلبوسي، باتت تشتمل على (40 / 329) نائبا الآن، بعد انضمام النواب الستة إليها، متوقعًا انضمام نواب آخرين إلى تحالف القوى.

وفي مايو/أيار الماضي، انقسم تحالف المحور العراقي (أكبر كتلة سُنية في البرلمان) إلى تحالفين هما: اتحاد القوى العراقي يتزعمه الحلبوسي بـ32 نائبًا سنيًا انضم إليهم في الشهر ذاته نائبان آخران، والمحور الوطني الحلف الذي الذي يتزعمه خميس الخنجر ويضم 17 نائبًا سُنيًا.