قيادي في ”الحرية والتغيير“ السودانية: حمدوك سيعلن حكومته الخميس

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأربعاء، موعد تشكيل الحكومة الجديدة، يوم غدٍ الخميس، عقب اكتمال المشاورات حول القوائم الوزارية.

وقال القيادي بقوى التغيير محمد ضياء الدين، إن“رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، سيعلن حكومته، غدًا الخميس، خلال مؤتمر صحفي دخل مقر مجلس الوزراء“.

وكشف أن اجتماعًا ما زال منعقدًا حتى الساعة 16:30 ت.غ، بين حمدوك والمجلس السيادي“لاعتماد الترشيحات الوزارية بصورتها النهائية“، دون مزيد من التفاصيل.

والثلاثاء، قال محمد الفكي، المتحدث باسم مجلس السيادة في السودان، إن إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية سيكون في غضون 48 ساعة ”على أقصى تقدير“.

وجاء ذلك خلال تصريحات إعلامية أدلى بها الفكي عقب اجتماع استثنائي عقده المجلس داخل القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، بحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وبشأن تأخر تشكيل الحكومة، أوضح الفكي أنه تم خلال الاجتماع الاستماع إلى شرح من حمدوك حول الأسباب والصعوبات التي تواجه التشكيل فى بعض الوزارات، التي أوجزها برغبته بأن تكون الحكومة أكثر تمثيلًا لولايات السودان وللأجيال التي قامت بالثورة، بالإضافة إلى مقتضيات التوازن الجندري.

ويوم الثلاثاء الماضي، تسلَّم حمدوك قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث بلغت الترشيحات ”49 مرشحًا ومرشحة لـ14 وزارة، و16 مرشحًا ومرشحة لـ5 مجالس وزارية متخصصة“.

وفي 22 أغسطس/ آب الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقّع في أغسطس/ آب الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.