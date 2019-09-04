بعد الكشف عن صواريخ دقيقة.. إسرائيل تنشر منظومات صاروخية قرب لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي نشر أنظمة دفاع جوي في عدد من المناطق الشمالية، وذلك بعد يوم من الكشف عن مصانع لتجهيز صواريخ دقيقة يملكها حزب الله اللبناني.

وقالت قناة ”ريشت كان“ الإسرائيلية إن ”الجيش نشر منظومة الباتريوت للدفاع الجوي في منطقة (كريات آتا) بحيفا، والعفولة وطبريا شمال إسرائيل“.

ومنطقة ”كريات اتا“ هي التي ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات له، بأنها تتعرض لصواريخ دقيقة يطلقها حزب الله.

وكشف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عن موقع يحوي معدات لتطوير منظومات الصواريخ الدقيقة تابع لحزب الله، فيما أكد نتنياهو أن بلاده لن تسمح بتطوير أسلحة دقيقة في محيط إسرائيل.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: إن حزب الله ”أقام موقعًا مخصّصًا لإنتاج وتحويل الصواريخ الدقيقة في البقاع اللبناني، قرب بلدة النبي شيت؛ لإنتاج الوسائل القتالية بقيادة إيران وحزب الله“.