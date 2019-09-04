قبل نتنياهو.. الرئيس الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي في الخليل

اقتحم الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، مدينة الخليل والمسجد الإبراهيمي في خطوة استباقية لأخرى مشابهة سيقوم بها بعد ساعات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سيقتحم المدينة برفقة أعضاء كنيست ومسؤولين إسرائيليين.

وتأتي زيارة نتنياهو الاستفزازية للمدينة وبلدتها القديمة بذريعة المشاركة في طقوس رسمية لإحياء الذكرى التسعين لأحداث ثورة البراق، والترويج لرواية الاحتلال إزاء ما حصل فيها.

#صور لاقتحام رئيس كيان الاحتلال، رؤبين ريفلين، للحرم الإبراهيمي في الخليل، قبل قليل، فيما سيقتحم رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الحرم الساعة 17:00 . pic.twitter.com/FVxLnxwlT2 — بوابة اللاجئين (@refugeesps) September 4, 2019

وستجري هذه الطقوس بحضور نتنياهو ووزراء في الحكومة وأعضاء كنيست من ”حزب الليكود“، في أول زيارة رسمية للخليل منذ 13 عامًا.

وقبلها، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المحال التجارية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وأخلت كافة المدارس فيها، وقررت منع التجول وأخلت الشوارع ونصبت الحواجز الأمنية، بحسب وكالة ”وفا“.

وقالت مؤسسة ”بيتسيلم“ لحقوق الإنسان في الخليل، إن قوات الاحتلال أغلقت المحال التجارية الممتدة من حارة السلايمة إلى منطقة تل الرميدة وسط الخليل، إضافة إلى منطقة واد الحصين، وحارة جابر، وشددت من إجراءاتها القمعية بحق المواطنين على الحواجز المنتشرة وسط البلدة القديمة.