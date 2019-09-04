في ظل هدنة هشة.. ثمانية قتلى في اشتباكات بإدلب السورية

قُتل ثمانية عناصر من فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري، جراء اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين في إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاشتباكات التي وقعت في محوز إعجاز بريف إدلب الشرقي، تعد الأعنف منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، مطلع الشهر الجاري.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل عنصرين من الفصائل الإسلامية، وستة عناصر من قوات النظام، بالإضافة إلى إصابة 15 عنصرًا من الجانبين بجراح.

ورجّح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى بسبب وجود جرحى في حالات خطرة.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات النظام قذائف صاروخية استهدفت مناطق كفرسجنة وأريبنة في ريف إدلب الجنوبي، وفقًا للمرصد السوري الذي أشار إلى أن طائرات استطلاع روسية حلقت في سماء ريف إدلب.

وشهدت إدلب ومحيطها تصعيدًا عسكريًا دام أربعة أشهر قبل أن تعلن وزارة الدفاع الروسية عن هدنة مطلع الشهر الجاري.

وقال الجيش السوري إنه سيلتزم بالهدنة مع الاحتفاظ بحق الرد على أي ”اعتداء إرهابي“، بحسب وصفه.

وأدى التصعيد العسكري في إدلب ومحيطها إلى مقتل أكثر من ألف مدني، بحسب المرصد السوري، وفرار أكثر من نصف مليون شخص نحو الحدود التركية.