إسرائيل تزعم اكتشاف منشأة صواريخ دقيقة لحزب الله في لبنان (فيديو)

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلطات الاحتلال كشفت عن إقامة حزب الله اللبناني منشأة للصواريخ الدقيقة إلى الشمال من بلدة ”النبي شيت“ بسهل البقاع في لبنان.

ونشرت قناة ”مكان“ العبرية، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مقطع فيديو تزعم أنه يُظهر صورة التقطتها إسرائيل من الجو لهذه المنشأة.

ونقلت القناة عن الناطق باسم جيش الاحتلال قوله إن“الحزب يخشى تعرضها لهجوم، ولذلك فإن ناشطين يقومون منذُ عدة أيام بنقل معدات خاصة وثمينة منها إلى عقارات مدنية في أماكن أخرى في لبنان، بما فيها العاصمة بيروت“.

وشهد مطلع الأسبوع الجاري تصعيدًا أمنيًا وعسكريًا على الحدود الجنوبية للبنان بين حزب الله وإسرائيل، حيثُ قال الحزب إنه أطلق صواريخ مضادة للدبابات على شمال إسرائيل، يوم الأحد الماضي، ردًا على ما قال إنه استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية في بيروت بطائرتين دون طيار، الأسبوع الماضي.

فيما أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الحزب أطلق صواريخ باتجاه قاعدة للجيش الإسرائيلي ومركبات عسكرية، دون وقوع ضحايا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن القتال على الحدود اللبنانية قد انتهى بعد أن أطلق حزب الله صواريخ مضادة للدبابات وردت إسرائيل بضربات جوية.