انفجار دراجتين ناريتين ملغومتين في مدينة أعزاز السورية

قُتل مدني واحد على الأقل، وأصيب أكثر من 16 آخرين، اليوم الثلاثاء، في انفجار دراجتين ناريتين ملغومتين، بمدينة أعزاز السورية الحدودية، الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا، وفق شاهدين ومصدر أمني.

وقالت المصادر: إن الدراجة النارية الملغومة الأولى انفجرت في شارع رئيسي مزدحم بالمدينة التي تعج بالحركة قرب الحدود التركية، مما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين.

وأشار شاهد إلى أن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا، عندما انفجرت دراجة نارية أخرى، بعد ذلك بساعة، قرب مسجد قريب من موقع الانفجار الأول.

وذكر مصدر أمني من الشرطة أن دراجة نارية ثالثة عُثر عليها قبل أن تنفجر في مدينة الراعي، التي تقع شرقي أعزاز، ويسيطر عليها أيضًا مقاتلو المعارضة المدعومون من تركيا.

ويتهم مقاتلو المعارضة وحدات حماية الشعب الكردية القوية بشن التفجيرات التي يقولون إنها تهدف إلى بث الخوف، في مناطق أقامت تركيا نفوذًا فيها بمساعدة مقاتلي المعارضة السوريين الذين تدعمهم وتسلحهم.

ولم يصدر تعليق على الفور من وحدات حماية الشعب، التي تشتبك من حين لآخر مع مقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا، في المناطق التي تسيطر عليها إلى الجنوب من أعزاز.

ونفت الوحدات اتهامات سابقة بشن هجمات على المدنيين.

وتقول وحدات حماية الشعب إنها تستهدف القوات التركية، لأنها ترى أنها تحتل مدينة عفرين ذات الأغلبية الكردية التي تقع إلى الغرب، وسيطر عليها مقاتلو المعارضة والقوات التركية العام الماضي.

وتصف تركيا وحدات حماية الشعب بأنها جماعة ”إرهابية“ تربطها صلات بحزب العمال الكردستاني على أراضيها، وتوغلت في سوريا دعمًا لمقاتلي المعارضة السوريين لإبعاد الوحدات عن الحدود التركية.