ليبرمان يضع شروطاً للانضمام لأي حكومة إسرائيلية مقبلة

كشفت صحيفة معاريف العبرية، مساء الإثنين، عن شروط وضعها حزب (إسرائيل بيتنا) الذي يتزعمه وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، للمشاركة في أي ائتلاف حكومي إسرائيلي قادم.

ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن أول شرط طالب به ليبرمان هو القضاء على حكم حركة حماس لقطاع غزة، والعودة لسياسة اغتيال القيادات من خلال استهدافهم.

وأضافت الصحيفة ،أن من بين الشروط الرئيسية التي طالب بها ليبرمان، وقف فوري لإدخال الأموال القطرية إلى القطاع، وتجفيف منابع الدعم لحركة حماس.

كما طالب بسحب ”الجنسية“ من المقدسيين، المشاركين في نشاطات أمنية وفعاليات تستهدف التواجد الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى تطبيق خطة أمنية عسكرية محكمة لتحصين الحدود الشمالية مع لبنان.

وأكد الحزب الإسرائيلي الذي يرأسه ليبرمان، أن تنفيذ قانون إعدام منفذي العمليات هو أحد أهم الشروط للمشاركة في أي حكومة إسرائيلية مقبلة.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الكنيست الإسرائيلي، في شهر سبتمبر القادم، وسط تشكل أحزاب إسرائيلية جديدة ومنافسة دعائية بين اليمين واليسار في دولة الاحتلال.