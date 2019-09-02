إذاعة ”بي بي سي“ تعود للسودان بعد غياب 9 أعوام

أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الإثنين، قرارًا بإعادة بث خدمة إذاعة هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ في البلاد، بعد توقفها 9 سنوات.

وحجب نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، راديو ”بي بي سي“ عن السودانيين لـ 9 سنوات لدواع أمنية لم يفصح عنها حينذاك، ولم تفلح كافة الوساطات والطلبات التي قدمت للجهات الرسمية منذ توقف البث في أغسطس/آب من العام 2010 لإعادة الإذاعة المحببة لدى غالبية السودانيين.

وتمتلك إذاعة ”بي بي سي“ قاعدة جماهيرية عريضة في البلاد، حيث عمل بها عدد من الرموز السودانية أبرزهم الطيب صالح، وأيوب صديق، وتحظى باستماع كبير لبرامجها.

وجاء بيان وزارة الإعلام السودانية حينها بتعليق العمل بالترخيص الممنوح لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ لبث خدمتها باللغة العربية على ترددات محلية شمالي السودان، بسبب ما وصفته الوزارة ”بمخالفات ارتكبتها المؤسسة“.