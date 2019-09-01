قرقاش: قلوبنا مع اللبنانيين

أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية الدكتور أنور قرقاش عن تعاطفه مع لبنان واللبنانيين.

جاء ذلك بعد أن تعرضت أراض في جنوب لبنان لقصف إسرائيلي ردًا على إعلان حزب الله تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في ”تويتر“ إن اللبنانيين ”طالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته“.

وأضاف أن المنطق أن يكون ”قرار الحرب والسلام والاستقرار.. قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول“.

قلوبنا مع لبنان واللبنانيين هذا المساء، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته، والمنطق أن قرار الحرب والسلام والإستقرار يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 1, 2019

وأعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق من يوم الأحد، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية، ومقتل وإصابة من فيها.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي إن ”حزب الله تمكن من تنفيذ العملية التي خطط لها، ولكنه فشل بتحقيق الغاية منها“، مبينًا أن ”الحزب أطلق صاروخين إلى 3 مضادة للدروع باتجاه جيب عسكري وموقع أفيفيم دون وقوع إصابات“.