البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان

دعت وزارة الخارجية البحرينية، مواطنيها، إلى مغادرة لبنان على الفور، بسبب“الأحداث والتطورات الأمنية“ التي تمر بها البلاد.

وكانت البحرين نصحت مواطنيها في وقت سابق ”بعدم السفر نهائيًا إلى لبنان منعًا لتعرض المواطنين لأي مخاطر وحرصًا على سلامتهم“.

وأعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق من، اليوم الأحد، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية، بصواريخ، ومقتل وإصابة من فيها.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه“رد على العملية التي نفذها حزب الله، باستهداف الخلية التي أطلقت الصواريخ المضادة للدروع، إضافة إلى إطلاق نحو 100 قذيفة مدفعية باتجاه مصادر النيران جنوب لبنان، كما نفذت مروحيات حربية غارات على أهداف أخرى“.

ويأتي ذلك بعد أيام من سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيَّرتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وسط مخاوف من اندلاع حرب بين الطرفين.