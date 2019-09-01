الجيش الإسرائيلي: حزب الله فشل بتحقيق غايته من استهداف آلية عسكرية

أكد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، فشل حزب الله بتحقيق الغاية من العملية التي نفذها ضد قوات الاحتلال، لافتًا إلى أنه رد على العملية.

وأعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق من، اليوم الأحد، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية، ومقتل وإصابة من فيها، وذلك بعد أيام من سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيَّرتين في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي إن“حزب الله تمكن من تنفيذ العملية التي خطط لها، ولكنه فشل بتحقيق الغاية منها“، مبينًا أن ”الحزب أطلق صاروخين إلى 3 مضادة للدروع باتجاه جيب عسكري وموقع أفيفيم دون وقوع إصابات“.

وأضاف في تغريدات متلاحقة عبر حسابه في ”تويتر“:“ردَّ جيش الدفاع على العملية التي نفذها حزب الله باستهداف الخلية التي أطلقت الصواريخ المضادة للدروع، بالإضافة إلى إطلاق نحو 100 قذيفة مدفعية باتجاه مصادر النيران جنوب لبنان، كما نفذت مروحيات حربية غارات على أهداف أخرى“.

وأشار إلى أن“رئيس الأركان الجنرال كوخافي أجرى جلسة لتقييم الوضع بمشاركة كبار قادة الجيش، وأوعز بمواصلة الحفاظ على حالة جاهزية وتحسينها نظرًا لتطور الأحداث.. نحن مستعدون لكل الاحتمالات“.