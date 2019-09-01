بعد تسليم ”خلية إرهابية“.. مصر والكويت توقعان اتفاقية للتعاون القضائي

وقعت مصر والكويت، الأحد، اتفاقية في مجال التعاون القضائي تشمل تبادل المعلومات، والتنسيق في القضايا واستكمالها بين البلدين.

ووفقًا لوكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، فإن النائب العام نبيل صادق، وقع مع نظيره الكويتي ضرار العسعوسي، اليوم، اتفاقية تعاون قضائي.

وتنص الاتفاقية على ”إمكانية تبادل المعلومات بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الكويتية، والإنابات، والمساعدات القضائية التي تتم وفق القنوات الدبلوماسية“.

كما تشمل ”التنسيق في المحافل والمواقف الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تبادل الزيارات، وإجراء ورش العمل والبرامج القانونية المشتركة“، وكذلك حق كل جانب في طلب بعض الاستفسارات حول بعض القضايا، أو سؤال بعض الشهود، لاستكمال ملفات بعض القضايا.

يأتي ذلك، بالتزامن مع زيارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.

وفي 12 يوليو/تموز الماضي، أعلنت السلطات الكويتية ضبط خلية وصفتها بـ“الإرهابية“، قالت إنها هاربة وصدر بحق عناصرها أحكام قضائية في مصر وقامت بتسليمها للقاهرة.