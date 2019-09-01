حزب الله يعلن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية‎.. وجيش الاحتلال يرد (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني، الأحد، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية، ومقتل وإصابة من فيها، فيما أعلن جيش الاحتلال استهداف مواقع في جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان مقتضب نقلته وسائل إعلام محسوبة عليه، إنه ”عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر يوم الأحد، قامت مجموعة بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة افيفيم، وقتل وجرح من فيها“.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إن صاروخًا مضادًا للدبابات أطلق من لبنان صوب قرية أفيفيم الحدودية الإسرائيلية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن الصواريخ المضادة للدبابات استهدفت قاعدة ومدرعات عسكرية‎، مطالبًا بفتح الملاجئ في المنطقة الحدودية مع لبنان.

وأشار إلى أنه ”تم الرد باتجاه بعض مصادر النيران، وباتجاه أهداف في جنوب لبنان“‎، بحسب ”رويترز“.

وإسرائيل في حالة تأهب مرتفعة على الحدود، مع تصاعد التوتر مع حزب الله، منذ حادثة الطائرتين المسيرتين الإسرائيلتين، اللتين سقطتا في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأمس السبت، أقر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بامتلاك الحزب صواريخ دقيقة، مؤكدًا أن الرد على هجوم بطائرتين مسيرتين اتهم لبنان إسرائيل بتنفيذه قبل أسبوع، سيكون مفتوحًا وعند أي نقطة على طول الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل.