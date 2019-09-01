سخرية لاذعة من تحريف وكالة الأناضول التركية لمظاهرة ضد أردوغان في سوريا

أثارت تغطية وكالة ”الأناضول“ الرسمية في تركيا، لاحتجاجات بعض السوريين الذين تظاهروا على مقربة من الحدود التركية منددين بسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سخرية عارمة ضد هذه الوكالة التي حرفت أهداف التظاهرة زاعمة أنها ضد النظام السوري وروسيا في إدلب.

وكانت التظاهرة المذكورة تخللها حرق لصورة أردوغان رفضًا لسياساته تجاه إدلب، وإغلاقه الحدود في وجه النازحين بالإضافة إلى الترحيل القسري لسوريين من تركيا.

وقالت الأناضول في تغطيتها ”إدلب.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد النظام السوري وروسيا، حاول بعض المتظاهرين التقدم نحو معبر (جيلوة غوزو) المقابل في الجانب التركي، بذريعة رغبتهم في التوجه إلى أوروبا، لكن جرى إبعادهم عن الحدود التركية“.

#إدلب.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد النظام السوري و #روسيا

حاول بعض المتظاهرين التقدم نحو معبر "جيلوة غوزو" المقابل في الجانب التركي، بذريعة رغبتهم في التوجه إلى أوروبا، لكن جرى إبعادهم عن الحدود. #تركياhttps://t.co/rz90nwHQoU pic.twitter.com/I3o27qWxof — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 30, 2019

وشن نشطاء سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على الوكالة التركية، معتبرين أن مهمتها هي تزييف الحقائق، وعلق أحد النشطاء على تغريدة الأناضول المثيرة، قائلًا ”المظاهرات في إدلب ضد الاحتلال التركي.. السوريون اكتشفوا أن أردوغان كذاب، وأن الأتراك غدروا بالشعب السوري“.

المظاهرات في ادلب ضد الاحتلال التركي . السوريون اكتشفوا ان اردوغان كذاب و ان الأتراك غدروا بالشعب السوري — mestafi (@mestafi1) August 31, 2019

وغرد آخر مستفهمًا، ما داموا ”تظاهروا ضد النظام السوري وروسيا، فلماذا إذًا احرقوا صور المجرم أردوغان يا وكالة الأناضول؟ هل لهذه الدرجة وصلت الديكتاتورية بأردوغان ونظامه إلى درجة أنكم صرتم أكثر سوءًا من الإعلام النازي الكذاب؟ هل تحتقرون ذكاء العرب إلى هذه الدرجة وتظنونهم سيصدقون أي شيء؟

تظاهروا ضد النظام السوري وروسيا

فلماذا إذا احرقوا صور المجرم أردوغان يا وكالة الأناضول؟

هل لهذه الدرجة وصلت الديكتاتورية بأردوغان ونظامه الى درجة انكم صرتم اكثر سوءا من الاعلام النازي الكذاب؟

هل تحتقرون ذكاء العرب الى هذه الدرجة وتظنونهم سيصدقون اي شي؟ pic.twitter.com/pQ9bnU0FYB — ***جنوبي*** (@SouthAra_) August 31, 2019

بدوره علّق الإعلامي المتخصص في الشأن التركي، يوسف الشريف، ساخرًا من تغريدة الأناضول، بقوله ”التغريدة المرشحة لجائزة الصحافة الدولية لهذا العام !!!!!!! حتى الصحفيين الاتراك انتقدوا هذا التحريف! ”.

التغريدة المرشحة لجائزة الصحافة الدولية لهذا العام !!!!!!!

حتى الصحفيين الاتراك انتقدوا هذا التحريف ! https://t.co/KqU2c6z6lE — يوسف الشريف yusuf Alsharif (@AlsharifSKY) August 31, 2019

ويوجد في تركيا أكبر عدد من السجناء الصحفيين المعتقلين في العالم، وهي تحتل رقم 157 في مؤشر حرية الصحافة من بين 180 دولة.

وكان تقرير لـ“بي بي سي“ العام الماضي، كشف أن 49% من سكان تركيا، قالوا إنهم يواجهون أخبارًا كاذبة بالمقارنة بـ9% فقط في ألمانيا مثلًا، لتحتل تركيا بذلك، المركز الأول عالميًا من حيث انتشار الأخبار الكاذبة.

واستطاع أردوغان أن يستحوذ على نحو 90% من الإعلام المقروء والمرئي والمسموع.

ورأى مراقبون، أن ذلك يمثل احتكارًا للفضاء الإعلامي الذي تحول في غالبيته إلى مجرد أبواق لتلميع سياسات حزب العدالة والتنمية، عبر الترويج لأخبار ومعلومات زائفة ومضللة، يجري تلفيقها عبر ”صفقات“ في غرف التحرير المغلقة، وفق مقال للصحافي التركي أرغون باباهان.