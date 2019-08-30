اشتية: قرار هندوراس فتح بعثة في القدس جريمة بحق القانون الدولي

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الجمعة، قرار هندوراس بفتح بعثة في مدينة القدس، جريمة بحق القانون الدولي وتجاوزا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال اشتية في تصريح صحفي :“ إنه من حق الفلسطينيين بالقدس عاصمة لدولتهم المستقلة حق مقدس ومن غير المقبول أن يكون موضوعا لتحصيل مكاسب أو بيع مواقف سياسية للولايات المتحدة أو لإسرائيل“.

ودعا اشتية رئيس هندوراس خوان هرنانديز إلى التراجع عن زيارته لإسرائيل لافتتاح مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية في القدس المحتلة، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتابع الأمر عن كثب والحكومة وضعت مجموعة خطوات لمواجهة القرار في المحافل الدولية.

من جانبه قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ، الجمعة، إن أية قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير الوضع القائم في مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية وحدودها الجغرافية، تعتبر باطلة وغير شرعية.

وأكد عريقات أن حل الصراع يجب أن يتم على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.