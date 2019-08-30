الجيش الإسرائيلي يغلق طريقًا يؤدي إلى الحدود اللبنانية

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي قام بإغلاق أحد الطرق المؤدية إلى الحدود اللبنانية، في ظل توترٍ أمنيّ وتعزيز للقوات الإسرائيلية.

وذكرت القناة العبرية 13، أنه وبسبب التوتر في الحدود الشمالية، أغلقت قوات الجيش الطرق المؤدية إلى رية الغجر على الحدود اللبنانية.

جاء ذلك تزامنًا مع جولة تفقدية أجراها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، على الحدود مع لبنان برفقة كبار ضباط الجيش في المنطقة الشمالية لتقييم الأوضاع.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية ”مكان“، فإن جولة رئيس أركان الجيش جاءت في ظل تأهب أمني على امتداد الحدود مع لبنان وسوريا.

وتشهد الحدود اللبنانية والسورية مع إسرائيل توترًا أمنيًا كبيرًا، بعد تنفيذ إسرائيل لعدة هجمات استهدفت من خلال عناصر من فيلق القدس التابع لإيران.