أمن حماس يؤمّن حدود غزة مع إسرائيل خلال مظاهرات الجمعة 

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أمنت عناصر حركة حماس، اليوم الجمعة، الحدود مع إسرائيل على طول قطاع غزة، وذلك خلال مظاهرات مسيرات العودة وكسر الحصار. ونشرت حماس عناصرها الأمنية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، بمحاذاة السياج الفاصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لمنع المتظاهرين من اقتحام السياج ومواجهة الجنود الإسرائيليين. وحسب صور تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فإن عناصر…