الكويت.. تفاصيل جديدة بواقعة تهجّم مصري على المارة بـ“ساطور“

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في #الكويت، مقطعًا مصورًا يظهر شخصًا يحمل "ساطورًا" ويتهجم على المارة في شارع عام، ما أثار استياءً عامًا، وسط مطالب بمعرفة تفاصيل الواقعة ومعاقبة صاحبها لعدم تكرارها. وذكرت حسابات محلية على موقع "تويتر"، أن الشخص الذي ظهر في الفيديو هو وافد #مصري وكان يهدد المارة في أحد شوارع محافظة #حولي. وعقب تداول المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، تزايدت الأصوات المعارضة لتواجد الوافدين، خاصة من الجنسية المصرية التي تشكل أكبر جالية عربية في البلاد، فيما شكك آخرون بصحة المقطع المتداول.