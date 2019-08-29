عشيرة عراقية تلاحق نائبًا في البرلمان بسبب تغريدة مسيئة

حذرت عشيرة آل فتلة في العراق، اليوم الخميس، النائب في البرلمان فائق الشيخ، بسبب تغريدته ”المسيئة“ لسيدة عراقية، والتي قصد فيها مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي.

وكان الشيخ انتقد الفتلاوي في تغريدة عبر ”تويتر“، وألمح إليها بكلمات نابية.

وقال رئيس عشائر آل فتلة العام بالعراق نبيل الصكبان في بيان: ”قرأنا وبشكل مؤسف ما كتبه أحد النواب في صفحته الشخصية وتناوله بكلام بذيء شرف المرأة العراقية“.

وأضاف ”نحن إذ نبدي صدمتنا للمستوى المتدني لهذا الشخص الذي لم يسلم من لسانه البذيء حتى أئمة آل البيت، وحتى مراجعنا الكرام، نعلن أننا آل فتلة في عموم العراق لن نسكت ولن نسمح بمرور التعدي على شرف العراقيات بهذه الطريقة الفجة“، مطالبًا ”مجلس النواب بأخذ موقف يحفظ للمؤسسة احترامها للمرأة وهيبتها“.

وتابع ”سنتبع جميع الإجراءات القانونية والعشائرية تجاه هذا النائب مدعي المدنية، ونطالب شباب آل فتلة بضبط النفس حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود“، وفق البيان.

ويُعرف النائب عن التيار المدني فائق الشيخ بجرأته في استخدام الكلمات النابية ضد خصومه، واتهامهم بشتى أنواع التهم، لكنه خبير قانوني، يستخدم التلميحات في تغريداته، دون قدرة على ملاحقته قضائيًا.