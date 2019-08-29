الصادق المهدي يطالب السودانيين المغتربين بدفع ”ضريبة التحرير“

تعهد رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، بدعم الحكومة الانتقالية في السودان وحماية الوزراء من حملات مَن سمّاهم بـ“يساريين تائهين وسدنة مغبونين“.

وطالب المهدي في لقاء نظمته الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة بالتعاون مع منتدى الوسطية العالمي في العاصمة الأردنية عمان، ”سودانيي المهجر“، بـ“دفع ضريبة التحرير من النظام السابق، بالعملة الصعبة“.

ووجه رئيس حزب الأمة، انتقادات لقوى في إعلان الحُرية والتغيير، ”سعت للمحاصصة الحزبية في تكوين مجلس الوزراء“، مشددًا على ”حق رئيس الوزراء في اختيار من يشاء للوزارة بلا محاصصة“.

واعتبر المهدي أن هناك ”عيوبًا في الوثيقة الدستورية، كان يمكن تجنبها، إذ كان ينبغي النص على أن الإسلام هو دين أغلبية السودانيين، ولِدعاته الحق في التطلع لتطبيق تعاليمه بشرط الالتزام بحقوق المواطنة المتساوية للكافة وحرية العقيدة لكل الأديان، والالتزام بالنهج الديمقراطي“.

وأضاف أنه ”كان ينبغي النص على أن اللغة العربية هي لغة البلاد الوطنية مع كفالة حقوق الثقافات واللغات الأخرى في البلاد“.

ورأى أن ”هذه العيوب والاحساس بالإقصاء ستتيح الفرصة لسدنة النظام المخلوع ولقوى أخرى للعمل على إفشال التجربة الانتقالية“.

ونشطت أحزاب ومجموعات ومؤسسات إسلامية، عقب توقيع الوثيقة الدستورية مطلع أغسطس/ آب الحالي، في كيل الاتهامات للوثيقة حد التهديد بتمزيقها ومعارضة الحكومة التي جاءت عبرها وإسقاطها.

وحدد المهدي ”المرحلة الثالثة من الفترة الانتقالية بالاتفاق على دستور دائم للبلاد يضعه مؤتمر قومي وإجراء انتخابات عامة حرة بموجبها تحقق الثورة غايتها المنشودة“.