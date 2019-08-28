وزارة الداخلية في غزة: الانفجاران اللذان استهدفا حاجزين للشرطة نفذهما انتحاريان 

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، إياد البزم، اليوم الأربعاء، أن الانفجارين اللذين استهدفا حاجزين للشرطة الفلسطينية في مدينة غزة نفذهما انتحاريان، مشيرًا إلى أنه تم التعرف على هويتهما.

وقال البزم: إن ”شخصين فجرا نفسيهما عند حاجزي الشرطة في غزة الليلة الماضية، وتعرفنا على هويتيهما، وسنواصل التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف خلفهما“.

وأضاف أن ”هناك تقدمًا كبيرًا في التحقيقات الخاصة بالتفجير، وتعرفنا على المنفذين، وسوف نواصل العمل بالملف، وستعلن وزارة الداخلية عن كافة تفاصيل الحدث الإجرامي للجمهور، فور الانتهاء من التحقيقات“.

وتابع أن ”من يقف خلف هذا العمل الجبان تتقاطع أهدافه مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي، في النيل من استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة“.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحماس، فجر الأربعاء، مقتل 3 من عناصر شرطة المرور التابعين لها، في انفجارين منفصلين وقعا قرب حواجز أمنية في مدينة غزة، مشيرة إلى أنها تمكنت من كشف الخيوط الأولى للاستهداف.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن عنصرين من الشرطة برتبة ملازم، وشرطي برتبة مساعد، من مرتبات شرطة المرور والنجدة لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين.