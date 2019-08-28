العراق.. احتجاجات في محافظة ميسان النفطية على العمالة الأجنبية (صور)

تظاهر مئات المحتجين العراقيين، اليوم الأربعاء، أمام شركة ميسان النفطية في المحافظة، احتجاجًا على البطالة المتفشية في صفوف الشباب.

وقال ناشطون محليون إن ”المئات من الشباب العاطلين عن العمل تظاهروا أمام شركة ميسان النفطية، للمطالبة بالوظائف وتحسين الخدمات العامة، وعدم تشغيل غير العراقيين في الحقول النفطية“.

وقال الناشط أحمد الركابي، إن ”التظاهرة ستتحول إلى اعتصام مفتوح خلال الساعات المقبلة، بسبب تجاهل السلطات المعنية لاحتجاجنا، وعدم التعاطي معه بأي شكل من الأشكال، وهو ما يوصل رسالة سلبية بأن الحكومة لا تكترث بمستقبلنا، ولا تهتم للأصوات التي تطالب بحقوقها“.

وأضاف الركابي لـ“إرم نيوز“ أن ”المتظاهرين لم يطالبوا بغير استحقاقهم، فأغلبهم من المهندسين وحملة الشهادات العليا، ومن غير المعقول بقاؤهم دون عمل لغاية الآن، رغم السنوات التي قضوها في الدراسة، فيما نرى بعض الجنسيات تعمل في مشاريعنا النفطية، مثل الصينية، والأمريكية، وحتى البنغلاديشية“.

وتضم محافظة ميسان عدة حقول نفطية مثل: حقل الحلفاية العملاق الواقع قرب مدينة العمارة، وفيه أكثر من 3.8 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، فضلًا عن حقل أبو غرب، وحقل البزركان الذي بَدأ الإنتاج فيه منذ عام 1973، ويطلق على نفطه نفط البصرة الثقيل.

وتشهد المحافظة على الدوام تظاهرات حاشدة للمطالبة بفرص التعيين والحد من العمالة الأجنبية، وتحسين الخدمات مثل: الماء الصالح للشرب، والطاقة الكهربائية.

وتشير إحصائيات حكومية إلى وجود نحو 50 ألف عاطل عن العمل في محافظة ميسان الجنوبية.