ارتفاع عدد الوفيات جراء السيول والأمطار جنوب موريتانيا (فيديو)

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، واعتبر آخرون في عداد المفقودين، بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من ولاية كيديماغا جنوب موريتانيا.

وقضى معظم الأشخاص، خلال انهيار المباني الطينية في القرى المتناثرة في المنطقة، بينما باغتت السيول آخرين، تم إنقاذ بعضهم، ولا يزال البحث جاريًا عن آخرين.

سيول سيلبابي تم النشر بواسطة ‏عاشق موريتانيا‏ في الاثنين، ٢٦ أغسطس ٢٠١٩

ولم تقدم الجهات الحكومة الحصيلة النهائية لضحايات السيول والأمطار الخريفية في الولاية، لكن مصادر محلية تؤكد ارتفاع عدد القتلى بالمقارنة مع اليوم الأول، الذي تم خلاله تسجيل حالتي وفاة بسبب انهيار المباني.

ونقلت تقارير إعلامية موريتانية، عن مصادر طبية في الولاية، وصول جثة أحد الغرقى صباح اليوم إلى مستشفى مدينة سيلبابي عاصمة الولاية، وأن شخصين لقيا حتفهما أمس الإثنين مع موجة هطول الأمطار الأولى، مضيفة أنه تم تسجيل عدد من الإصابات المختلفة لبعض الأشخاص، فيما يستمر السكان المحليون في البحث عن بعض المفقودين جراء السيول.

سيلبابي اليوم تم النشر بواسطة ‏ابراهيم.همر همر‏ في الاثنين، ٢٦ أغسطس ٢٠١٩

وأدى هطول الأمطار على مدينة سيلبابي عاصمة الولاية، منذ الأمس إلى سقوط عدد من المنازل في القرى القريبة، فيما جرفت المياه الطرق المؤدية إلى المدينة، ما صعب وصول المساعدات، كما غمرت المياه أجزاء واسعة من مدينة سيلبابي القريبة من نهر السنغال.

عمدة سيلبابي للأخبار: المدينة منكوبة، وأدعو إلى تدخل عاجلالأخبار (نواكشوط) ـ قال عمدة بلدية سيلبابي محمد فال ولد مكحل إن المدينة منكوبة جراء كثافة التساقطات المطرية خلال الساعات الماضية.وأضاف ولد مكحل في حديث للأخبار، أن قاصرين فقدا منذ الصباح وسط مخاوف من أن يكونا ضحية السيول الجارفة في أحياء المدينة.كما أشار إلى أن الأمطار لا تزال متواصلة ما يجعل المصاعب التي يواجهها السكان في تزايد.وطالب عمدة سيلبابي السلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني بالتدخل العاجل لإنقاذ سكان المدينة.وشهدت المدينة تساقطات مطرية كثيفة تجاوزت 200 مم خلال ساعات قليلة. تم النشر بواسطة ‏‎Cherif Hamahoullah Balle Cherif‎‏ في الاثنين، ٢٦ أغسطس ٢٠١٩

وأوفدت الحكومة الموريتانية قافلة من السيارات تحمل بعض المساعدات الغذائية مثل الخيم والمعدات الطبية للمدينة، فيما تعمل السلطات على فتح الطرقات لتسهيل عبور المساعدات للمتضررين.