وزير فلسطيني: اقتطاع أموال السلطة مكون أساسي في الدعاية الانتخابية لنتنياهو

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، إن اقتطاع أموال السلطة الفلسطينية واحتجازها من قبل سلطات الاحتلال، هو مكون أساسي في الدعاية الانتخابية لنتنياهو، مستبعدًا التوصل لاتفاق دائم مع إسرائيل بشأن اقتطاع الأموال.

وأضاف مجدلاني في حديث لـ ”إرم نيوز“: ”أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الطرف الإسرائيلي غير أنه حل مؤقت وغير دائم ويعالج مسألة جزئية“، مؤكدًا أن ما تم لم يكن مقابل أي ثمن سياسي وأن موقف السلطة الفلسطينية ما زال ثابتًا حول عدم إمكانية استلام أموال العائدات منقوصة.

وأشار مجدلاني إلى أن الحل المؤقت الذي تم التوصل إليه لم يكن ببادرة إسرائيلية أو حسن نوايا، إنما جاء بعد حوار استمر لأكثر من 3 أشهر بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، لافتًا إلى أن الحقوق الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل بمثابة قرصنة.

وتابع مجدلاني أنه لا يوجد أطراف في الوقت الحالي تمارس الضغوط على إسرائيل حول هذا الملف، بسبب عدم وجود حكومة حقيقية داخل إسرائيل واستعداد الأحزاب لانتخابات الكنيست، وتنصل الاحتلال من كل الاتفاقيات الموقعة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أعلن عن صرف 60% من رواتب الموظفين عن شهر آب/ أغسطس الجاري، و50% عن شهر شباط/ فبراير الماضي، وهو الشهر الأول للأزمة المالية التي تعانيها السلطة على خلفية أزمة أموال المقاصة.

وقررت إسرائيل اقتطاع جزء كبير من أموال المقاصة الفلسطينية، بزعم صرفها رواتب لعوائل شهداء وأسرى تعتبرهم ”إرهابيين“، غير أن السلطة الفلسطينية أكدت عدم قبولها باستلام الأموال منقوصة.