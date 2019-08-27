الجامعة العربية: القرار الأمريكي بحذف اسم فلسطين ”إجراء عدائي“ جديد

وصفت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، قرار الخارجية الأمريكية المتمثل بحذف اسم فلسطين المحتلة من قائمة تعريف المناطق قي الشرق الأوسط، ”بالإجراء العدائي“، مؤكدة رفضها لأي قرار يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إنّ ”هذا القرار ترفضه أيضًا الأغلبية الساحقة من دول العالم التي عبرت عن دعمها للحقوق الفلسطينية وتمسكها بمبادئ القانون والشرعية الدولية في أكثر من مناسبة، بما في ذلك اعترافها بالدولة الفلسطينية وإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة معها“.

وأضاف أبو علي أنّ ”هذا الإجراء الأمريكي سيضاف لسلسلة الإجراءات السابقة المعزولة والمرفوضة عربيًا ودوليًا“، متابعًا أنه ”لن يؤثر في عزيمة الشعب الفلسطيني وقيادته وصموده ونضاله العادل لتحقيق استقلاله واستكمال بناء دولته بدعم وإجماع إرادة الأمة العربية“.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنّ ”حذف وزارة الخارجية الأمريكية الإشارة للأراضي الفلسطينية وللسلطة من موقعها الإلكتروني، لا يلغي وجود دولة فلسطين على حدود الأرض المحتلة منذ العام 1967، ولا يلغي اعتراف 140 دولة بالدولة الفلسطينية“.

وذكرت الخارجية الفلسطينية أنّ ”هذا العمل لن يغير في الواقع شيئًا، وإنما يظهر انحياز الإدارة الأمريكية الكامل والمطلق للاحتلال الإسرائيلي وفقدانها لمصداقيتها أمام العالم أجمع، كما يثبت من جديد ما كنا نردده باستمرار عن هذه الإدارة الأمريكية وتبعيتها للسياسات الإسرائيلية“.