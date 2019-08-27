مصدران مقربان من حزب الله: الحزب يجهز لضربة مدروسة ضد إسرائيل

قال مصدران مقربان من حزب الله، اليوم الثلاثاء، إن حزب الله المدعوم من إيران يجهز لضربة مدروسة ضد إسرائيل، بحيث لا تؤدي إلى حرب كرد فعل على الطائرات المسيَّرة في بيروت.

وذكر أحد المصادر أنه ”يتم الترتيب الآن لرد فعل مدروس بحيث لا يؤدي ذلك إلى حرب لا يريدها حزب الله ولا إسرائيل“.

وأضاف أن“التوجه الآن لضربة مدروسة.. لكن كيف تتدحرج الأمور هذا موضوع ثانٍ، فالحروب لا تكون دائمًا نتيجة قرارات منطقية“.

وفي وقت سابق اليوم قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن زعيم حزب الله حسن نصر الله ينبغي أن ”يهدأ“ بعدما حذر إسرائيل من أنه يعد لرد وشيك على سقوط الطائرتين المسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان نصر الله اتهم في كلمة يوم الأحد إسرائيل بشن هجوم بطائرة مسيرة انفجرت في وقت سابق من ذلك اليوم.

وانفجرت إحدى الطائرتين قرب الأرض مما أوقع أضرارا بالمركز الإعلامي لحزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت التي تهيمن الجماعة عليها. ولم تعلن إسرائيل المسؤولية عن الطائرتين المسيرتين.

ولم تتضح بعد تفاصيل تتعلق بالمكان الذي انطلقت منه الطائرتان، وقال حزب الله إن الطائرتين المسيرتين كانتا تحملان متفجرات وذلك بعدما فكك خبراؤه الطائرة الأولى.

واجتمع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الذي يضم الرئيس ورئيس الوزراء وقائد الجيش، اليوم الثلاثاء وأكد ”حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء“.

وتعتبر إسرائيل حزب الله أكبر تهديد عبر حدودها، وفي حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله قتل نحو 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و158 شخصا في إسرائيل أغلبهم عسكريون.

تفاهم بين حزب الله وإسرائيل

وتقول مصادر إقليمية إن إسرائيل وحزب الله توصلا إلى تفاهم غير مكتوب بأنه رغم إمكانية تبادل إطلاق النار بينهما في سوريا، فينبغي تجنب أي هجمات في لبنان أو إسرائيل خشية أن تتصاعد إلى حرب.