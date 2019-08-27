بعد تدهور شعبيتها.. أحزاب في العراق تحذف ”الإسلامي“ من أسمائها

بدأت الأحزاب الإسلامية في إقليم كردستان العراق بحذف مصطلح ”الإسلامي“ من أسمائها؛ بسبب التدهور الكبير في شعبيتها، خاصة بعد نتائج الانتخابات الأخيرة في الإقليم.

إزاء ذلك، قال القيادي في ”الاتحاد الإسلامي الكردستاني“ شيروان شميراني، لـ“إرم نيوز“، إن ”مفردة المصطلح الإسلامي جاءت للمقابل من الأحزاب العلمانية أو الدولة العلمانية، وجاءت خلال فترة من التاريخ لضرورة سياسية في وقتها“.

وأفاد شيروان بأن ”الاتحاد الإسلامي الكردستاني، ناقش هذا الأمر وتم الاتفاق بالإجماع على بقاء مصطلح الإسلامي في اسم الاتحاد“، منوهًا إلى أن ”هناك بعض الأحزاب لديها فكرة وعمل على حذف مصطلح الإسلامي من أسمائها، فهي ترى ذلك ضمن المتغيرات السياسية والاجتماعية، ولا إشكال في ذلك إطلاقًا“.

أما القيادي في الحزب ”الديمقراطي الكردستاني“، ماجد شنكالي، فأشار إلى أنه ”هناك هكذا فكرة لدى الأحزاب الإسلامية في كردستان العراق، وهذا جاء بعد الخسارة الكبيرة التي تلقوها خلال الانتخابات الماضية، فهم خسروا أكثر من نصف المقاعد، سواء في برلمان الإقليم أو بالبرلمان العراقي الاتحادي“.

وقال شنكالي لـ“إرم نيوز“، إن ”تغيير أسماء تلك الأحزاب أو حذف مصطلح الإسلامي من أسمائها، لن ينطلي على أبناء الشعب الكردي إطلاقًا، فالمواطن أصبح يعرف نهج هذه الأحزاب جيدًا، ولا يمكن الضحك عليه بحذف المصطلح أو تغيير اسم الحزب، فالمشكلة ليست في الاسم، إنما في نهج تلك الأحزاب ونظامها الداخلي“.

وحذفت الكثير من الأحزاب الإسلامية والدينية في العراق، مصطلح ”الإسلامي“ من أسمائها خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ بسبب تراجع شعبيتها وغضب المواطن منها، وتحميلها مسؤولية ما جرى ويجري في البلاد طيلة السنوات السابقة.