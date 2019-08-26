قنابل إسرائيلية مضيئة تشعل حريقًا في مزارع شبعا

تسببت قنابل مضيئة ألقاها الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية، الاثنين، في اشتعال حريق داخل مزارع شبعا جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية للأنباء أن ”القنابل المضيئة، التي ألقاها العدو الإسرائيلي من موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا المحتلة، أدت إلى وقوع حريق في منطقة الشحل المحررة غرب شبعا، وعمل الدفاع المدني بشكل سريع على إطفاء الحريق“.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أكثر حول سبب إلقاء إسرائيل القنابل المضيئة، كما لم يصدر عن السلطات الاسرائيلية تعليق فوري على الأمر.

وتمكن عناصر الدفاع المدني اللبناني من إطفاء الحريق في المنطقة الخاضعة لسيطرة لبنان على جانب ”الخط الأزرق“، لكنه ما يزال مشتعلًا(حتى ساعات مساء الاثنين) في المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل، على الجانب الآخر من الخط، الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000.

وفي هذه الأثناء، تسير قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية (يونيفيل) دوريات على الشريط الأزرق، بالتزامن مع اشتعال الحرائق.

واستهدفت ثلاثة انفجارات، فجر الاثنين، مواقع عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في البقاع شرق لبنان.

وسقطت، فجر السبت، طائرة استطلاع مسيرة وانفجرت أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل ”حزب الله“ (حليف إيران).

واعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، الاثنين، تلك التطورات ”بمثابة إعلان حرب“ من إسرائيل على بلاده، ما يتيح لها اللجوء إلى حق الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها.