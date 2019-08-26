الحكومة العراقية تندد بقصف مقار الحشد الشعبي

ندد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، بالضربات الجوية التي استهدفت أمس الأحد قواعد ومستودعات للأسلحة تابعة للحشد الشعبي قرب الحدود السورية، في ضربة ألقت الجماعات مسؤوليتها على إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان أن الزعيمين وصفا الضربات بأنها ”اعتداء على السيادة العراقية“ وحثّا على الوحدة الوطنية.

وقصفت طائرتان مسيرتان، الأحد، أحد ألوية الحشد الشعبي العراقي في قضاء القائم غرب البلاد.

واتهم الحشد إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم في القائم، الذي أسفر عن سقوط 3 قتلى، مع وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي للمنطقة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تعرضت 4 قواعد يستخدمها الحشد الشعبي لتفجيرات غامضة، من بينها مقر قرب قاعدة بلد الجوية (تضم عسكريين أمريكيين) شمال العاصمة بغداد، في ظل تلميحات من إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات.