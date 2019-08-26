مقتل عنصر بالحشد السُني في هجوم لـ“داعش“ شمالي العراق

قُتل أحد عناصر الحشد العشائري السُني (موالٍ للحكومة العراقية)، وأصيب 5 آخرون، اليوم الإثنين، جراء هجوم شنه عناصر من تنظيم ”داعش“ في محافظة صلاح الدين، حسب مصدر عسكري.

وقال النقيب سعد محمد بقيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الجيش): إن ”عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شنوا هجومًا استهدف حاجزًا أمنيًا لعناصر الحشد العشائري في منطقة المزاريع التابعة لناحية يثرب جنوبي محافظة صلاح الدين“.

وأوضح المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصر بالحشد العشائري وإصابة 5 آخرين، لافتًا إلى أن المهاجمين ”لاذوا بالفرار قبل وصول تعزيزات من الجيش والشرطة إلى المكان“.

وبدأ تنظيم ”داعش“ مؤخرًا شّن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصًا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك.

ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم ”داعش“ في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.