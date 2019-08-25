رام الله: حذف الخارجية الأمريكية لاسم فلسطين ”انحدار غير مسبوق“ بسياستها

استنكرت الرئاسة الفلسطينية مساء الأحد، حذف الخارجية الأمريكية اسم دولة فلسطين من قائمة دول المنطقة، معتبرة أنها ”خطوة تدل على انحياز الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل“.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، إن ”إقدام وزارة الخارجية الأمريكية على حذف فلسطين من قائمة دول المنطقة، إنما يأتي في تساوق مع أفكار اليمين الإسرائيلي المتطرف وانحدار غير مسبوق في السياسة الخارجية الأمريكية“.

وأضاف أن ”إقدام الإدارة الأمريكية على تلك الخطوة يؤكد مجددًا على أنها ليست فقط منحازة للاحتلال الإسرائيلي، وإنما تتساوق بالكامل مع مخططات اليمين الإسرائيلي المتطرف، وتعكس مضمون ما تسمى بصفقة القرن الأمريكية“، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“.

وتابع أبوردينة أن ”الخطوة الأمريكية تأتي في سياق مسلسل المحاولات اليائسة لحذف القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بدءًا بوقف استخدام الأراضي الفلسطينية، مرورًا بوقف استخدام مصطلح الأراضي المحتلة، ووصولًا إلى هذه الخطوة المستهجنة والمدانة والمرفوضة“.

وشدد أنه ”على الإدارة الأمريكية أن تعلم جيدًا أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة دون قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967“.

من جانبها، استنكرت حركة فتح خطوة الإدارة الأمريكية، مشددة على أنها لا تلغي الحق الفلسطيني في أرضه، وأن فلسطين دولة تحت الاحتلال.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، إن ”‏بيان الخارجية الأمريكية بحذف اسم فلسطين لا يلغي الحق السياسي والتاريخي لشعبنا، ولا يلغي كوننا دولة تحت الاحتلال رغم أنف الإدارة الأمريكية“.

وكانت القناة العبرية السابعة ذكرت، في وقت سابق من الأحد، أن الخارجية الأمريكية حذفت اسم فلسطين من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط.

واعتمدت الخارجية الأمريكية بالسابق تعريف ”الأراضي الفلسطينية“ لدولة فلسطين، ثم غيرتها إلى ”أراضي السلطة الفلسطينية“ قبل حذفها نهائيًا، وفق القناة.

وقالت القناة السابعة إن ”اسم السلطة الفلسطينية بحد ذاته لم يعد موجودًا على الموقع الخاص بالخارجية الأمريكية، وإنها أرسلت تعليمات إلى سفاراتها بالعالم للتقيد بأوامرها“.