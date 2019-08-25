أول تعليق من ”نصر الله“ على سقوط طائرتين إسرائيليتين جنوب لبنان

قال الأمين العام لجماعة ”حزب الله“ اللبنانية حسن نصر الله، يوم الأحد، إن الجماعة ستفعل كل ما بوسعها لمنع إسرائيل من إرسال مزيد من الطائرات المسيرة إلى بيروت، ولن يسمح لإسرائيل بقصف لبنان بعد الآن.

جاء هذا في أول تعليق لزعيم ”حزب الله“ (المدعوم من إيران) على سقوط طائرتين إسرائيليتين بدون طيار بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأضاف نصر الله ”ما حصل ليلة أمس هجوم على هدف بالضاحية الجنوبية وهو أول عمل عدواني منذ أغسطس/آب 2006“ الخاضعة لسيطرة حزب الله، معتبرًا أيضًا أنّ ”هذا أول خرق واضح وكبير لقواعد الاشتباك التي رسمت في عام 2006“.