السودان.. 16 قتيلًا في تجدد الاشتباكات القبلية شرقي البلاد

أعلنت شرطة السودان، اليوم الأحد، مقتل 16 شخصًا وإصابة آخرين في تجدد الاشتباكات القبلية، بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقتلى إلى 17 شخصًا وإصابة 100 آخرين.

وقال المكتب الإعلامي للشرطة السودانية إنّ ”السلطات المركزية أرسلت تعزيزات للفصل بين قبيلتي البني عامر والنوبة بقيادة 5 ضباط كبار“.

وأضاف أنّ ”القوات التي تم إرسالها مكونة من خمسة ضباط و85 جنديًا ليبلغ عدد القوة الموجودة على الأرض هناك من الشرطة 300 فرد و30 عربة“، مؤكدًا أنّه ”جرى تسليم كل البلاغات المتعلقة بالأحداث للمباحث المركزية للبت فيها“.

وكان مجلس السيادة قد أرسل، الخميس الماضي، وفدًا لاحتواء التوترات في المدينة الساحلية بشكل عاجل بعد تجدد الاشتباكات منذ مساء الأربعاء الماضي، بين القبيلتين في المنطقة الفاصلة بين أحياء ”دار النعيم“ و“فلب“ ببورتسودان- 900 كلم شمال شرق البلاد.