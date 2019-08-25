بمشاركة 29 دولة.. انطلاق مناورات ”الأسد المتأهب“ 2019 في الأردن

أعلن في العاصمة الأردنية عمَّان، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ فعاليات مناورات ”الأسد المتأهب“ 2019، بين الجيشين الأردني والأمريكي، بمشاركة 29 دولة إضافة إلى الأردن.

ويشارك في نسخة المناورات للعام الحالي، والتي تستمر حتى الخامس من سبتمبر/ أيلول القادم، 8 آلاف مشارك من نحو 30 دولة، وفق بيان للجيش الأردني.

ويهدف التمرين وفق البيان، إلى ”تحقيق أهداف استراتيجية وتعبوية لتعزيز التعاون والجاهزية بين دول مشاركة، والعمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير قدرات أمنية لقوات حرس الحدود، وتطوير التعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة للاستجابة لتهديدات أمنية وأزمات داخلية، وزيادة تأثير عمليات المعلومات والاتصالات الاستراتيجية“.

كما يهدف أيضًا إلى التدريب على عمليات تقليدية وغير تقليدية وإجراءات القيادة والسيطرة، علاوة على تدريب هيئات الركن على التخطيط العملياتي واللوجستي والتدريب على النقل البري والجوي، كما يسعى التمرين إلى تعزيز قدرة القوات المسلحة على العمل المشترك لمختلف الصنوف.

وبحسب بيان الجيش الأردني، فإن الدول المشاركة هي: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وهولندا واليونان والنروج وجمهورية التشيك وقبرص والعراق والسعودية ومصر والبحرين وقطر والكويت ولبنان والإمارات وكندا واليابان وبروناي وكينيا وطاجيكستان، إضافة إلى الأردن.

يشار إلى أن تمرين ”الأسد المتأهب“ ينفذ على الأراضي الأردنية منذ العام 2011، وفي مختلف ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة، وعدد من مدارس ومراكز التدريب، وبمشاركة واسعة من مختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى مشاركين من المؤسسات المعنية بإدارة الأزمات والوزارات والأجهزة الأمنية.

وجرت العادة أن تكون التمارين إما ثنائية بين الجيشين الأردني والأمريكي، أو مشتركة مع دول أخرى، كما في النسخ السابقة.