الصومال.. مقتل 18 عنصرًا من مسلحي ”حركة الشباب“ بينهم قياديان بارزان

قتل 18 عنصرًا من مسلحي حركة الشباب، في عملية أمنية مشتركة بين القوات الحكومية الخاصة ووحدات من القوات الأمريكية، في بلدة سبلالي بإقليم شبيلى السفلي، جنوبي الصومال.

ونقلت إذاعة الجيش الصومالي، عن ضابط في القوات الخاصة، قوله: ”إن وحدات من القوات الحكومية الخاصة بالتعاون مع كتيبة من القوات الأمريكية، استهدفت الليلة الماضية، معقلًا لمسلحي الشباب في بلدة سبلالي التي تخضع لسيطرة الأخير“.

وأضاف الضابط الذي لم يكشف عن اسمه، أن العملية ”أسفرت عن مقتل 18 عنصرًا من حركة الشباب، بينهم قياديان بارزان كانا في الموقع الذي تعرض للهجوم“.

وذكر أن القياديين هما: ”محمد طوبو، رئيس الكتيبة الاستشهادية في الحركة والمطلوب من قبل كينيا، وعمر مهد كرتاي الذي كان يشغل مسؤولًا في مساعدة المسلحين الأجانب في الحركة“.

ولم تصدر عن حركة الشباب أي تعقيب على العملية حتى الساعة (11:30 تغ).

وشهد إقليم شبيلى السفلى في الآونة الأخيرة عمليات أمنية خاصة استهدفت قياديين، ومعاقل حركة الشباب في قرى وبلدات جنوب الصومال.