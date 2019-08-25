عون والحريري: ”حادثة الطائرتين“ عدوان إسرائيلي سافر وخرق لسيادة لبنان

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، أن سقوط طائرتين إسرائيليتين دون طيار في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فجر اليوم، ”عدوان سافر على سيادة لبنان وسلامة أراضيه“.

وقال عون، في بيان، إنّ هذا الحادث ”فصل جديد من فصول الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ودليل إضافي على نيّة إسرائيل العدوانية، واستهدافها للاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة“.

وأشار إلى أنّ ”لبنان الذي يدين هذا الاعتداء بشدّة سوف يتخذ الإجراءات المناسبة بعد التشاور مع الجهات المعنية“.

إلى ذلك، وصف رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، بأنه ”اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701“.

وأضاف الحريري في بيان، أنه ”سيبقى على تشاور مع رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب لتحديد الخطوات المقبلة، سيما وأن العدوان الجديد الذي ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحي، يشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر“.

وأشار إلى أنّ ”المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان في العالم أمام مسؤولية حماية القرار 1701، من مخاطر الخروقات الإسرائيلية وتداعياتها“. ومبينًا أنّ ”الحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن بما يضمن عدم الانجرار لأي مخططات معادية تهدد الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية“.

بدورها، غردت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، على حسابها على تويتر، قائلة: ”ندين بشدة سقوط الطائرتين الإسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية، والاعتداء المكشوف على السيادة اللبنانية بما يمثله من خرق فاضح للقرار 1701“.

واستطردت: ”ما يدفعنا الى الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية وأجهزتها الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار عبر قرارات سياسية موحدة لمصلحة لبنان واللبنانيين“.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مسؤول في حزب الله اللبناني، أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت، فجر اليوم الأحد، وأخرى انفجرت في ضاحية بيروت الجنوبية، دون معرفة الأسباب.

ونقلت القناة اللبنانية LBCI، عن المسؤول الذي لم تكشف اسمه، قوله: ”إنه قرب منتصف الليل سقطت طائرة استطلاع إسرائيلية في منطقة معوض بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، فوق سطح أحد المباني وقد تمكن عناصر من الحزب من سحب الطائرة إلى مكان آمن“.

وحسب المسؤول في الحزب، فإنّ ”العدو الإسرائيلي أرسل طائرة استطلاع ثانية إلى المكان ذاته انفجرت دون معرفة الأسباب وسقطت في بؤرة خالية؛ ما أدى إلى نشوب حريق في المكان“.