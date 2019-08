الجيش اللبناني يعلق على سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى في بيروت

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد أن طائرة مسيّرة إسرائيلية سقطت، وأخرى انفجرت في الضاحية الجنوبية لبيروت الساعة الـ 0230 صباحًا بالتوقيت المحلي (2330 بتوقيت غرينتش) ما تسبب في أضرار مادية فقط.

وقال الجيش في بيان: ”وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة“.

وكانت جماعة حزب الله ذكرت في وقت سابق، أن طائرة إسرائيلية مسيّرة سقطت كما انفجرت طائرة مسيّرة ثانية قرب الأرض في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

Footage of the crowds that had gathered near the site of the explosion in Dahieh, presumably due to the shooting down of an #Israel|i???????? #drone over the area.

Via @MohamadMajed7 #Lebanon???????? #Iran???????? #Iraq???????? #Syria????????pic.twitter.com/p2uMnikcyt

— Hezbollah Watch® (@HezbollahWatch) August 25, 2019