الجيش اللبناني يعلق على سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى في بيروت

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد أن طائرة مسيّرة إسرائيلية سقطت، وأخرى انفجرت في الضاحية الجنوبية لبيروت الساعة الـ 0230 صباحًا بالتوقيت المحلي (2330 بتوقيت غرينتش) ما تسبب في أضرار مادية فقط. وقال الجيش في بيان: ”وعلى الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة“. وكانت جماعة حزب الله ذكرت…