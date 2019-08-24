بـ3 إجراءات.. الحكومة الأردنية تنهي أزمة احتجاجات الرمثا

أفادت وسائل إعلام أردنية مساء اليوم السبت، أنّ وجهاء وممثلين عن مدينة الرمثا، توصلوا مع الحكومة إلى اتفاق ينهي مظاهر الشغب وإعادة الهدوء للمدينة، عبر ثلاثة خطوات تفضي إلى إنهاء مظاهر الاحتجاج.

وتجددت أعمال الشغب مساء اليوم في مدينة الرمثا، شمال الأردن، على خلفية قرارات جمركية أصدرتها الحكومة مؤخرًا، إلى جانب ما سماه الأهالي ”التضييق“ على تجار المدينة الذين يوصفون بـ“البحارة“.

ووفق موقع ”عمون“ الإلكتروني، فإنّه جرى الاتفاق على ”إنهاء جميع أشكال الاحتجاج والتصعيد، وتأييد الإجراءات الحكوميّة المتخذة لمنع تهريب المخدّرات والسلاح والدخان“.

وبحسب صحيفة ”الغد“ اليومية، فإن الاتفاق نص أيضًا على ”السماح بإدخال أي بضائع عبر مركز حدود جابر في الرمثا، باستثناء السجائر والمخدرات والسلاح“.

وأشارت الصحيفة إلى رفع قرار منع السفر عن أكثر من 500 من تجار المدينة الذين يوصفون بـ“البحارة“