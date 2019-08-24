إطلاق سراح أردني احتجزه مجهولون في سوريا

أعلن الأردن اليوم السبت، إطلاق سراح مواطن احتجزه مجهولون في سوريا وانقطع الاتصال به في الـ12 من الشهر الجاري.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، ”تم هذا اليوم إطلاق سراح مواطن أردني (لم يذكر اسمه) كان قد احتجز من قبل أشخاص مجهولين داخل الأراضي السورية“.

وأضاف: ”بجهود مشتركة بين الوزارة والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة المختصة، تم اطلاق سراح المواطن الأردني، الذي كان قد انقطع الاتصال به مع أهله منذ 12 آب أغسطس الشهر الجاري“.

وأوضح القضاة، أن ذوي المختطف أبلغوا الوزارة عن اختطافه في الـ13 من الشهر الجاري، مضيفًا: ”تم بحمد الله اليوم تأمين عودته إلى ذويه“.

ولم يذكر بيان الخارجية الأردنية ملابسات إطلاق سراح مواطنها في سوريا، أو الجهات الخاطفة.

وحسب إعلام محلي، فإن عشرات الأردنيين معتقلون لدى سلطات النظام السوري، دون الإفصاح عن الاتهامات الموجهة إليهم ومحكومياتهم.